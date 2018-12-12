Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 5 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlileri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabı bulunup talimatla bakiye arttırıp örgütü finanse eden, örgüte müzahir kapatılan kurumlarda çalışmış olup, haklarında ihbar/ifade bulunan, aralarında ihraç emniyet mensuplarının da bulunduğu 5 şüpheli operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY propagandası yapar mahiyette yasaklı yayınlar, ruhsatsız tabanca, 9 mm ve 7.65 mm çapında fişekler ve dijital materyaller ele geçirildi.