İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 5 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlileri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabı bulunup talimatla bakiye arttırıp örgütü finanse eden, örgüte müzahir kapatılan kurumlarda çalışmış olup, haklarında ihbar/ifade bulunan, aralarında ihraç emniyet mensuplarının da bulunduğu 5 şüpheli operasyonlarla yakalandı.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY propagandası yapar mahiyette yasaklı yayınlar, ruhsatsız tabanca, 9 mm ve 7.65 mm çapında fişekler ve dijital materyaller ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.