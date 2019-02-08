Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari şahısların yakalanmasına, hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 5 şüpheli 3 ayrı evde gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 adet sahte kimlik, 16 bin 450 lira, 500 dolar, 710 euro, 7 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 6 sim kart, 3 tablet, 2 taşınabilir modem ve 2 CD ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.