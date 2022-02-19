Antalya'da film gibi akü hırsızlığı

Antalya'da kamyonetini evinin önüne park eden genç, sabah işe gitmek için marşa bastığında şoke eden bir manzara ile karşılaştı. Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmindeki akü hırsızlığı sahnesinin bir benzerini yaşayan genç, “Akünün ikisini de almışlar keşke birini alsalardı. Birisini almadıkları için ikisini de alıp gitmişler. İnşallah birini getirirde, onla çalışır masrafını çıkarırız” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5924 Sokak'ta bir müstakil evin önünde meydana geldi. Demircilik yapan 20 yaşındaki Sinan Gezici, 32 NB 327 plakalı kamyonetini park ettikten sonra evine geçti. İşe gitmek üzere sabah eşiyle aracına binen Gezici, marşa basmasına kamyoneti çalışmadı. Kamyonetinin kaputunu açan Sinan Gezici, 4 bin TL değerinde iki aküsünün yerinde olmadığını gördü. Genç durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, gerekli incelemenin ardından çevrede güvenlik kamerası çalışması yapmaya başladı. Büyük üzüntü yaşayan Gezici, ise hem işe çıkamadığına hem de 4 bin TL aküsünün çalınmasından dert yandı. Polis ekipleri ise aküleri çalan hırsız yada hırsızları yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

"Keşke akünün birini alsalardı"

Aracının başında bekleyen Sinan Gezici, " Marşa bir bastım yok, indim bir baktım kaputu açıp akü yok. Çalan arkadaşlar bir zahmet getirsin. İşe gidecektim. Canımızı yaktılar. İkisine zamanında bin 500 TL para vermiştim. Destek vermek isteyen bana akü alıversin. Sabah ekmeğimize çıkar akşam evimize geliriz. Geldim kapıyı açtım aküler yok, Yılmaz Erdoğan'ın filmindeki bir bir olay sabah sabah başımıza geldi. İkisini de almışlar keşke birini alsalardı. Birisini almadıkları için ikisini de alıp gitmişler. İnşallah birini getirirde, onla çalışır masrafını çıkarırız. Belki beni görür getirir” diye konuştu.

"Akülerimi getiriversin"

Mağdur olan Sinan Gezici, “ Sabah işe gitmek için yola çıktım. Çok kötü bir olay yaşadım, durumuma gülüyorum. Bir bastım marşa almadı. Arabadan indim kaputa baktım, hanıma Duygu aküler yok dedim. Hanım çok kızdı. Hemen polisi aradım. Bugün işe de gidemedik. Bugünkü maaşımı bir zahmet o çalan arkadaş akülerle birlikte getiriversin. Gelsin bıraksın akülerimi şikayetçi olmayacağım. Aşırı mağdur olduk. Sabah sabah hani o film var ya o sahneyi yaşadım” dedi.