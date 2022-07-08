Antalya'da firari kurbanlıklar bayramı beklemedi

Antalya'da Kurban Bayramı arefesinde firar eden kurbanlıklar, cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılıp izleyenleri tebessüm ettiren görüntülere vatandaşlar, ‘Asıl cümbüş yarın. Bu fragmanı' yorumunda bulundu.

Her yıl yurt genelinde Kurban Bayramı'nın ilk günü ilginç anlara sahne olan firari kurbanlıkların görüntüleri, Antalya'dan erken gelmeye başladı. Kent merkezinde sahibinin elinden kaçıp trafikte ters yönde ilerleyen büyükbaş hayvan ile caddede başıboş dolaşan koyun, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 'Antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında paylaşılıp tebessüm ettiren görüntülere vatandaşlar, ‘Asıl cümbüş yarın, bu fragman' yorumunda bulundu.