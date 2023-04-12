Antalya'da firari şahıslara eş zamanlı operasyon

Antalya'da aranan şahıslara yönelik polisin 46 ekip 115 personelle gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 62 firari şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerinde firari şahıslara yönelik çalışma başlattı. "Asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahıslara yönelik, 46 ekip ve 115 personelin katımıyla eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, aralarında "kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti/bul/kul, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit/hakaret" suçlarından 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 13, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 21 kişi olmak üzere toplam 62 şahıs yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.