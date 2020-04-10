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Antalya'da fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı

Antalya’nın da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağını duyanlar sokağa akın etti.

Antalya'nın da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağını duyanlar sokağa akın etti.


31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın ederken, ana caddeler ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Market önlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çalışan vatandaşlar, fırınların önünde de kuyruk oluşturdu. Fırın önlerine gelen polisler vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, fırın görevlileri yarın fırının açık olduğunu söyleyince kalabalık dağıldı.

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