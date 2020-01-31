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Antalya'da fırtına ağacı kökünden söktü, taksilere zarar verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli fırtına korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, Antalya Caddesinde kaldırımdaki ağacı kökünden söktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli fırtına korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, Antalya Caddesinde kaldırımdaki ağacı kökünden söktü. Yaklaşık 30 dakika boyunca etkisini sürdüren fırtınadan Antalya Caddesiyle Gülveren Caddesinin kesiştiği noktada bulunan taksi durağındaki taksiler de zarar gördü.


Cadde üzerinde bulunan inşaattan aşağıya uçan inşaat malzemeleri taksi durağında bekleyen taksilerin üzerine düştü. Fırtınanın inşaattan attığı malzemeler nedeniyle ortalık bir anda adeta savaş alanına dönerken, durakta bulunan 3 takside hasar meydana geldi. Olay yerine gelen emniyet güçleri hasar gören araçlarla ilgili rapor tutarken, fırtına esnasında durakta bulunan taksiciler, aniden bastıran fırtınadan kaçmaya fırsatları olmadığını belirterek, ucuz kurtulduklarını söylediler.

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