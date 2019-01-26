İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da fırtına cami minaresini yıktı

Antalya’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına şehir merkezinde bulunan bir caminin minaresini yıktı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına şehir merkezinde bulunan bir caminin minaresini yıktı. Yıkılan minare sabah saatlerinde ekipler tarafından kaldırıldı.


Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç yerinden söküldü. Kepez ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bulunan İsmet Yüce Camii'nin minaresi de şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Üst kısmı kopan minarenin düşmesi esnasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine sabah bölgeye gelen itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri vatandaşların can güvenliği için caminin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Düşen minare ekiplerin çalışması ile kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.