Antalya'da fırtına cami minaresini yıktı

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına şehir merkezinde bulunan bir caminin minaresini yıktı. Yıkılan minare sabah saatlerinde ekipler tarafından kaldırıldı.

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç yerinden söküldü. Kepez ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bulunan İsmet Yüce Camii'nin minaresi de şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Üst kısmı kopan minarenin düşmesi esnasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine sabah bölgeye gelen itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri vatandaşların can güvenliği için caminin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Düşen minare ekiplerin çalışması ile kaldırıldı.