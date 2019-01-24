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Antalya'da fırtına güneş kollektörünü söktü

Antalya’da 8 katlı binanın çatısında bulunan içi su dolu güneş kollektörü fırtına nedeniyle kaldırımda park halindeki elektrikli bisikletin üzerine düştü.

Antalya'da 8 katlı binanın çatısında bulunan içi su dolu güneş kollektörü fırtına nedeniyle kaldırımda park halindeki elektrikli bisikletin üzerine düştü.


Antalya'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Haşim İşcan Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde 8 katlı bir binanın çatısından içi su dolu güneş kollektörü düştü. Kaldırımda park halindeki elektrikli bisikletin üzerine düşen kollektör maddi hasara neden oldu. Düşme esnasında kaldırımda herhangi bir yayanın geçmemesi olası bir yaralanma ya da can kaybını önledi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.


Bölgede esnaflık yapan Osman Kozkıran, havanın sabahtan beri aşırı rüzgarlı olduğunu belirterek, "Öğle saatlerinde binanın çatısından kaldırıma gün ısı sistemi düştü. Ne olduğunu anlamadık. Bir kaçta yaya vardı yolda son anda kurtuldu. Can kaybı da olabilirdi" dedi.

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