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Antalya'da fırtına seraları yerle bir etti

Antalya’da etkili olan fırtına, Kaş ilçesinde bulunan seralarda hasara sebep oldu.

Antalya'da etkili olan fırtına, Kaş ilçesinde bulunan seralarda hasara sebep oldu. Serasını gören bir çiftçi, "Bittik ağabey" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.


Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Kaş ilçesinde çok sayıda serada zarara yol açtı. Kaş'ın sera bölgesi olan Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır ve diğer mahallelerinde seraların naylonları yırtıldı. Bir cam sera ise büyük zarar gördü. Serasının halini gören çiftçi, "Bittik ağabey" diye bağırarak üzüntüsünü dile getirdi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Kaş Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti için bölgeye gittikleri öğrenildi.

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