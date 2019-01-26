Antalya'da fırtına sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Ekipler, su baskınlarına, devrilen ağaç ve tabelalara, uçan çatı, gün ısı ve antenlere müdahale ediyor.

Fırtına ve şiddetli yağışın hayatı felç ettiği Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri müdürlükleri başta olmak üzere kriz ve anında müdahale ekipleri oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren ekipler, su baskınları, ağaç ve tabela devrilmeleri, uçan çatı,gün ısı ve antenlere müdahale ediyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, meteorolojik ihbarlarla birlikte ilçede her türlü olumsuzluğa anında müdahale edebilecek şekilde kriz ekipleri oluşturduklarını söyledi. Ekiplerin şu ana kadar, Güzeloba, Yıldız, Güvenlik mahallelerinde uçan çatı, gün ısı ve antenlere; Tarım, Meydankavağı mahalleleriyle kentin ana ulaşım akslarından Perge Bulvarı, Şehitler Caddesi ve eski Lara Caddesi'nde devrilen ağaçlara müdahale ettiğini söyledi. Konuksever, Cumhuriyet, Yıldız mahallelerinde ve Çakırlar Caddesi'nde su baskınlarına müdahale edildiğini aktaran Başkan Uysal, hortumun hasar verdiği Güzelbağ Mahallesi'nde ise çalışmaların sürdüğünü aktardı.