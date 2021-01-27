Antalya'da fırtına ve yağmur çilek seralarını vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle çilek seralarının örtüleri fırtınadan dolayı parçalandı, seraları su bastı.

Antalya'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve yağmur, örtü altı üretime de zarar verdi. Aksu ilçesinde seralar ve ekili araziler sular altında kalırken Serik ilçesinde çilek seralarının naylon örtüleri fırtına sebebiyle parçalandı, sağanak yağmur seraların için suyla doldurdu. Üreticiler küreklerle seradaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Abdurrahmanlar mahallesinde örtü altı serada çilek üretimi yapan Hüseyin Tüfek, “3-4 gündür süren bu yağış ve kuvvetli fırtına sebebiyle seralarımız parçalandı" dedi.