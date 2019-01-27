İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da fırtınadan sonra araçlar kardan yollarda kaldı

Antalya’da meydana gelen hortum ve fırtına felaketinin ardından bu kez Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Antalya'da meydana gelen hortum ve fırtına felaketinin ardından bu kez Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Araçlar yollarda kalırken, onlarca kaza meydana geldi.


Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Akseki ilçesi Kumluboğaz mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. Emniyet ve jandarma ekipleri bölgede teyakkuza geçerek, yolda kalan vatandaşlara yardım çalışması başlattı. Kar yağışı ve kazalar nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ve jandarma ekipleri yola zincirsiz çıkan sürücülerin geçişine izin vermedi. Ekipler, tır ve kamyon dışındaki araçların seyretmesine de engel oldu. Akseki'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı çok sayıda mahallenin de yollarının kapandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.