Antalya'da freni patlayan tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde freni patlayan tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyonda bulunan tomruklar etrafa saçılırken, kamyonun kupasında sıkışan sürücü ise itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Bu sırada kaza yapan kamyona bakan bir başka kamyon sürücüsü de kazaya neden oldu.

Kaza, Dolbazlar Mahallesinde yangın bölgesinden tomruk ve ağaç yükleyen Hakan Şengül'ün kullandığı 15 PP 658 plakalı kamyon, Muhittin Ersoy Bulvarı'ndan Migros kavşağına çıktığı sırada devrildi. Kamyonun üzerinde bulunan tomruklar etrafa saçılarak kavşağın trafiğe kapanmasına neden olurken araçta sıkışan kamyon sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Freni patladı sürekli kornaya bastı

Tomruk yüklü kamyonun Muhittin Ersoy Bulvarında seyrettiği sırada freninin boşaldığı, kavşağa 100 metre mesafede aynı istikamette gitmekte olan Ramazan Yıldız'ın kullandığı 07 ADJ 596 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptıktan sonra duramayarak hızla yoluna devam ettiği, kavşağa geldiğinde araç sürücüsünün bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırması sonucunda devrildiği bildirildi.

Kazayı seyrederken kaza yaptı

Kazanın ardından çok sayıda küçük çaplı kaza yaşandı. Kavşağa yaklaşan bir sürücü meraklı bakışlarının kurbanı olarak devrilen kamyona bakarken önünde bulunan seyir halindeki otomobile yandan çarptı, kaza maddi hasarla atlatıldı.