Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir evde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis, 3 günlük fiziki takip sonrası eve düzenlediği baskında bir kişiyi gözaltına aldı, 2 Kırgız uyruklu bayanı sınır dışı etti.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, 15 Mayıs günü Cumhuriyet Mahallesinde 3 katlı yeşil bir binada fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği personelleri bahse konu evi 3 gün boyunca fiziki takibe aldı. Çalışmalar neticesi ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bir takım bilgilere ulaşan emniyet güçleri, ikamete akşam saatlerinde erkek şahısların giriş çıkış yaptığını tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ikamette arama yapan polis, ikamet içerisinde ev sahibi S.K. İle birlikte S.S. ve Kırgızistan uyruklu A.K., K.T. adlı 3 kadının yanı sıra evde müşteri olarak bulunan 2 erkek tespit etti.

Hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçundan işlem yapılan “Hasret” takma isimli S. K. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kırgızistan uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.