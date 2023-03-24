İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da gasptan 37 yıl kesinleşmiş hapis suçuyla aranan firari yakalandı

Antalya’da silahla tehditle gasp suçundan 37 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da silahla tehditle gasp suçundan 37 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, gece saatlerinde, 'Silahla Tehditle Gasp' suçundan toplam 37 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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