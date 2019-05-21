Antalya'da gazeteciye yumruklu saldırı

Antalya'da bir sitenin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan gazeteci Ergin Çevik, kimliği henüz bilinmeyen 3 kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 'Güney Haberci' internet haber portalının Genel Yayın Yönetmenliğini yapan gazeteci Ergin Çevik, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Pınarlı Kavşağı'nda bir restoranın önünde 3 kişi tarafından yolu kesilerek durduruldu. "Gazeteci Ergin sen misin?" sorusuna "Evet" yanıtını alan saldırganlardan bir tanesi, Çevik'e yumruk atarak olay yerinden kaçtılar. Çevik daha sonra hastaneye giderek ayakta tedavi oldu.

Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak üzere Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başattı. Darp raporu alan Çevik, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şahısları güvenlik kameralarından tespit eden polis ekipleri, sabah saatlerinde 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisi adliyeye sevk edilirken diğeri sorgusunun ardından serbest bırakıldı.