Antalya'da Gaziler Günü, düzenlenen tören ile anıldı

19 Eylül Gaziler Günü Antalya'da düzenlenen tören ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanında yapılan törende günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkan Vekili Esat Tonguç, “Türkiye Cumhuriyeti, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet olgusuyla bir bütündür. Türkiye, ‘ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyen herkesin vatanıdır” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, KKTC Antalya Konsolosu Cem Topçu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Levent Akay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkan Vekili Esat Tonguç, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından, bir öğrenci günün anlam ve önemine dair şiir okudu. Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkan Vekili Esat Tonguç'un konuşması ile son buldu.

“Parola vatan, işareti namus”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkan Vekili Esat Tonguç, “Parola vatan işareti namus diyerek TSK ve halkımız ile birlikte gururla kutlanıp yaşatılan Gaziler Günü, bir milletin varlığını, kimliğini, bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bu vatan birilerinin raporları veya görüşlerinin alınması ile izinle kurulmamıştır. Tam aksine mirası paylaşmak isteyenlerle bana hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım sözlerinde ifade edilen kora kor mücadele sonucu kurulmuştur. Vatanımızın her bir karışında şehidimizin, gazimizin kanı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı, milletin özünü oluşturan isimsiz kahramanların akıttıkları kanlarla yoğrulmuştur” diye konuştu.

“Hepimizin görevi”

Cumhuriyeti yaşatmanın herkesin görevi olduğuna vurgu yapan Tonguç, “Amaç, adına vatan dediğimiz bu toprak parçasının nasıl ve hangi bedeller ödenerek ve de kimlerle nasıl mücadele edilerek elde edildiğini gençlere ve unutanlar ile unutturmak isteyenlere anlatıp göstermektir. Türkiye Cumhuriyetini korumak ve sonsuza kadar yaşatmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

“Türkiye, ben ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyen herkesin vatanıdır”

Konuşmasının sonunda şehit ve gazileri anan Tonguç, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ırkçı ve ayrılıkçı olmayan milli kolektif Türk kimliği ve 83 milyon nüfusu ile Türk milletinindir. Türkiye Cumhuriyeti, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet olgusuyla bir bütündür. Türkiye, ‘ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyen herkesin vatanıdır. Bu duygular ile Gaziler Gününde başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.