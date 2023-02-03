Antalya'da gecekondu yangını: 2 ölü

Antalya'da tek katlı gecekonduda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, dün gece saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı 3412 sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, içeride iki kişinin cansız bedeni tanınmayacak halde bulundu.

Küle dönen evde hayatını kaybedenlerden birinin Muharrem Barış (54), diğerinin Berna Shermetova olduğu tespit edildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangında hayatını kaybedenlerin kısa bir süre önce gecekonduya taşındıkları öğrenildi.