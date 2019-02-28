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Antalya'da gecekondu yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde anne ve 3 çocuğunun yaşadığı gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anne ve 3 çocuğunun yaşadığı gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Yayla Mahallesi'nde bulunan Şengül T. isimli kadının 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı gecekonduda meydana geldi. Evin elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın gecekondunun çatısındaki direklerin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyürken gecekondudan yükselen dumanlar etrafı kapladı.


Yangın ihbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, evin çatısı tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangından ve dumandan etkilenen Şengül T. ve çocuklarına olay yerine gelen ambulansta 112 ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangın yerine gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in eşi Hatice Sözen, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken, her konuda yanlarında olduklarını, gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

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