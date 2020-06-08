İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da genç adam evinde ölü bulundu

Antalya’da 35 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

Antalya'da 35 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.


Olay, sabah 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1170. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U.'nun (35) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri Ali U.'nun yaşamını kaybettiğini tespit etti. Gencin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan Ali U.'nun cesedi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.