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Antalya'da genç kadın evde ölü bulundu (1)

Antalya’da 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu. Polisin, olay anında genç kadının yanında olduğu iddia edilen erkek arkadaşının ifadesini alma işlemleri devam ediyor.


Olay, saat 16.30 sıralarında Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Hatice Şimşek (30) isimli genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay sırasında evde olduğu ileri sürülen G.Ç. (31) isimli arkadaşının ifadesini alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Polis, G.Ç. ile birlikte komşularının da ifadesine başvurdu. G.Ç.'nin polise verdiği ilk sözlü beyanda ise Hatice Şimşek'in düştüğünü söylediği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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