Antalya'da gençlerin yasağı ihlal eden driftli asker eğlencesi

Antalya'da tüm korona virüs uyarılarına rağmen maskesiz mesafesiz asker eğlenceleri devam etti. Gençlerin asker eğlencesinde mahalleliyi rahatsız eden drift gösterisi de büyük tepki çekti.

Antalya'da tüm uyarılara rağmen korona virüs ihlalleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca bu tedbirler kapsamında dün akşamdan başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da bu ihlaller devam etti. Çoğunlukla bu ihlali asker, düğün ve yılbaşı kutlamalarının oluşturduğu görüldü. Kısıtlamaları hiçe sayan gençler dün yine kentin farklı noktalarında bir araya gelerek asker olmak üzere çeşitli eğlenceler düzenledi. Muratpaşa ilçesinde, Etiler ve Kızılarık, Kepez ilçesinde Duraliler Mahallesi'nde yasaklar ihlal edildi. Meşaleli, müzikli asker eğlencesi düzenleyen gençler, sosyal mesafe ve maske kuralını da ihlal etti. Konvoy bile yapan gençlerden bazıları, eğlence yapılan yerin etrafında drift yaptı. Eğlence olmayan yerde drift yapmaya devam eden gençlerin gürültüsü de mahallelinin büyük tepkisi çekti. 3 mahallede de sürekli drift yapıldığını belirten mahalleli hem o anları kaydetti, hem de denetim yapılmasını istedi.

Bir grup ise otogar yakınında araçlarından inip hareketli müzik eşliğinde eğlendi.