İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 140 bin liraya yakın para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince 7 ikamet, bir otel odası, bir pansiyon ve bir kargo şirketi de dahil olmak üzere 10 adres ve 4 araca eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kilo 779,51 gram esrar, 239,78 gram metamfetamin, 100 adet 6 bin 350 kullanımlık olduğu değerlendirilen kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 16 bin 472 adet sentetik ecza, 7,72 gram eroin, 16 gram sentetik kannabinoid bonzai, 4,4 gram kokain, 4 adet ecstasy hap, 6 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve fişekler ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 505 TL, 460 dolar ve 25 euro ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan S.B., G.K., A.M., B.P., S.O., Y.Ç., K.K., K.D., P.A., K.K.Ş., H.B., E.B., A.E., A.C.E., D.Ö., S.Ö., E.D. ve M.D. isimli şahıslara işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.