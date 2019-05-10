Antalya'da Girit rüzgârı esti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Ramazan Etkinliklerinde Girit rüzgârı esti. Unutulmaz bir müzik şöleni yaşanan geceye Antalya'da yaşayan çok sayıda Girit kökenli vatandaş da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1 ay boyunca devam edecek olan Ramazan Etkinlikleri sürüyor. Karaalioğlu Parkı'ndaki Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen hemşeri gecelerinde bu kez Giritliler Gecesi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya Giritliler Derneği ile birlikte düzenlenen gecede sevilen sanatçı Serpil Doğan Konseri verdi. Akdeniz'in sıcaklığını yansıtan Yunanca ve Türkçe birçok sevilen eseri seslendiren sanatçı Antalyalılara güzel bir akşam yaşattı. Gecenin atmosferine kapılan izleyicilerde sanatçıya eşlik ederek hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

“Unutulmaz bir akşam yaşadık”

Gecenin sonunda Antalya Giritliler Derneği adına konuşan dernek başkanı Ali Cem Çon “ Giritliler olarak Antalya'da yine unutulmaz bir akşamı daha birlikte yaşadık. Antalyalı vatandaşlarımızla kucaklaştığımız bu güzel ortamı bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz” dedi.