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Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı

Antalya’nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendirdi. Cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.

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