Antalya'da golf ve futbol sahaları sular altında

Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış Belek turizm bölgesindeki çok sayıda golf ve futbol sahasını sular altında bıraktı.

Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış Serik ilçesinde tarım arazileri, golf sahaları ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesislerin su altında kalmasına neden oldu. Sağanak nedeniyle Acısu Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı Mahallesi ile Belek ve Kadriye turizm bölgesinde su birikintileri oluştu. Bölgede buğday ekili tarım arazileri de su altında kaldı.

Bölgede yağış etkisini sürdürüyor.