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Antalya'da görme engelli vatandaş 4 çocuğu yangından kurtardı

Antalya’da çıkan yangında bir daire kullanılamaz geldi.

Antalya'da çıkan yangında bir daire kullanılamaz geldi. Evde dumanlar arasında kalan 4 çocuğu yüzde 90 görme engelli bir kişi kurtardı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 880 Sokak'ta bir apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. 4 çocuğuyla evde bulunan Gurbet G, oturma odasından biranda alev ve dumanlar yükselmeye başlayınca paniğe kapıldı. Yangını gören bina önündeki çocuklar' yangın var' diye bağırmaya başladı. O sırada bina önünden geçen yüzde 90 görme engelli Hasan Ağaoğlu, hemen sese yöneldi. Binaya giren Ağaoğlu, daireden Gurbet G, ve 4 çocuğunun tahliyesini sağladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede evin odalarını sarmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Üst katlarında siyah dumana kaplandığı yangında daire kullanılamaz hele geldi. Yakındaki bir işletmenin önünde masaya oturtulan Gurbet G, ve 4 çocuğu ise büyük korku yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Gurbet G.'yi yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Çocukların ayağında ayakkabılarının dahi olmadığı görüldü. İtfaiye ve polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.


Öte yandan yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



"Sese doğru yöneldim"


Hasan Ağaoğlu, yoldan torunuyla geçtiği esnada çocukların seslerini duyduğunu anlatarak, "Çocuklar bağırıyordu. Hemen binaya çıktım. Çocukları aldım çıkarttım. Merdivenlerde olanlara da ‘daireyi ateş sarıyor' dedim. Yanan evdeki 3-4 çocuğu çıkarttım. Ben gözlerimden engelliyim zaten, bu şartlar altında ne olursa olsun çıkarttım. Bina girişine gelince sese doğru gittim. Kendim yansamda çocukları çıkarttım” dedi.

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