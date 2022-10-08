Antalya'da gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bir adrese yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara/elektronik sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda bin 608 adet yeni nesil elektronik sigara, 2 bin 340 adet yabancı bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem yapıldığı, ele geçirilen ürünlerin yaklaşık değerinin 350 bin lira olduğu bildirildi.