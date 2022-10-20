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Antalya'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

Antalya’da gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda çok miktarda sigara ve sigara ürünleri ele geçirildi.

Antalya'da gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda çok miktarda sigara ve sigara ürünleri ele geçirildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine gümrük kaçağı sigara puro ve tütün ürünleri satışının yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. İş yerinde yapılan arama sonucunda 231 paket sigara, 192 paket puro, 880 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 62 adet yeni nesil elektronik sigara, 60 paket elektronik sigara tütünü, 36 adet elektronik sigara kartuşu, 27 paket sigara tütünü, 27 adet elektronik sigara likiti, 8 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

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