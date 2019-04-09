Antalya'da gümrük kaçakçılığı iddiasına 5 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gümrük kaçakçılığı suçundan 3 ayrı olayda, toplam 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli suçlardan dolayı arama kaydı bulunan 2'si tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Gümrük Kaçağı/Sahte Parfüm, Gümrük Kaçağı Alkol/Sahte Alkol ve Emtia Kaçakçılığı" yapan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda 3 ayrı olayda toplam 5 şüpheli yakalandı.

4 Nisan Perşembe Yukarıhisar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan M.S.'nin aracında 353 adet gümrük kaçağı/sahte parfüm ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

5 Nisan Cuma günü Side Mahallesi'nde bagajı açık bir aracın bagaj içerisinde alkollü içki şişelerinin olduğu görülmesi üzerine yapılan kontrolde, 25 şişe sahte alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan C.B., T.S. ve E.K. hakkında yapılan incelemede; şüphelilerden C.B.'nin 12 ayrı suçtan, T.S.'nin ise "Basit Yaralama" Suçundan aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'una Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatılırken, aranması olan 2 şüpheli ise Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

6 Nisan Cumartesi günü Çağlayan Mahallesinde Ü.Ş.'nin kullandığı araçta yapılan aramada ise, 8 bin 294 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kol saati ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.