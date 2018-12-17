Antalya'da günü birlik hırsızlar yakalandı

Antalya'da iki işletmenin spor salonundan değerli saat ve para çaldığı iddia edilen iki şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin günü birlik Antalya'ya geldiği ve salonlardan hırsızlık yapıp ayrıldıkları belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir spor salonunun dolabından, T.K ve Ü.A'nın 5 bin 500 lira, 98 bin lira değerinde çek, 5 bin avroluk saat ve Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki başka bir salonun soyunma odasındaki dolaptan A.K.'nin 12 bin dolar değerindeki saatinin çalınması olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Müştekilerin ifadesini alan polis, yüzlerce güvenlik kamerasını da incelemeye aldı. Ekipleri hırsızlığı gerçekleştirdiklerini belirledikleri M.E.O ve A.A'yı İstanbul'da yakaladı. M.E.O'nın cezaevi firarisi olduğu ve her iki şahsın çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.