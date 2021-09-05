Antalya'da güzellik fuarı heyecanı

Antalya'da Us Fuarcılık tarafından eş zamanlı gerçekleştirilecek Estetik Güzellik Kozmetik Kişisel Bakım Fuarı "Beauty Life Expo" ile Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı "Cosmo Hair Expo", ziyaretçilerini 30 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında ağırlayacak.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarlarda yüzlerce marka ürün ve hizmetlerini sergilerken organizasyon boyunca ücretsiz eğitim ve şovlar davetlilerin ilgisini çekecek.

Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, fuarlarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Pandemi önlemleri çerçevesinde sektörün son yıllardaki en görkemli buluşmalarından birini Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda markamızın standının yer alacağı fuarlarımızda başta Rus katılımcılar olmak üzere çok sayıda yabancı da ağırlayacağız. Gold Fuar işbirliği, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası, Antalya Berberler Esnaf Odası başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirdiğimiz fuara 81 ilden sektör temsilcilerini davet ettik. Uluslararası birçok markanın yeni ürünlerini, medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerini sergileme fırsatı sunacak olan fuarlarımızda, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonelleri ağırlayacağız. Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo, sektörün Akdeniz Bölgesi'ndeki en büyük buluşma etkinliği olacak” dedi.