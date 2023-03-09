Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden Merkez Sağlık Ocağı yönüne seyreden Rıfat S. idaresindeki 07 AFZ 012 plakalı hafif ticari araç, Rahmi Ataöv Caddesi'nden Zeytinlik Caddesi'ne seyir halinde olan Celil D. idaresindeki 07 NPZ 82 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Ali A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.