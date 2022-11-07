Antalya'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Süleyman Çelik idaresindeki 42 ANJ 580 plakalı hafif ticari araç, Güçlüköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Büşra Çelik, Muhammed Eymen Çelik ve Hatice Rana Çelik hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.