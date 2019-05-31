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Antalya'da hafriyat çukurunda şüpheli ölüm

Antalya’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hafriyat alanındaki çukurda ölü olarak bulundu.

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hafriyat alanındaki çukurda ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sırası Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokak'taki boşluk alandaki hafriyat bölgesinde meydana geldi. Hafriyat alanındaki çukurda hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hafriyat dökülü alandaki çukura inen sağlık ekipleri 25-30 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Şahsın yaklaşık 2 gün önce uyuşturucu maddeden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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