Antalya'da hafta başı kar, hafta sonu deniz keyfi

Hava sıcaklığının 13 dereceye yükseldiği turizm kenti Antalya'da, bazı vatandaşlar karlı dağlar gölgesinde denize girdi.

Hafta başında 29 yıl aradan sonra kent merkezine kar yağışının görüldüğü turizm şehri Antalya'da, güneşli havayla birlikte termometreler 13 dereceye kadar yükseldi. Tüm yurtta etkisini devam ettiren karlı ve soğuk havaya rağmen, Antalya'da hava bir kaç derece ısındı. Gece sıcaklığının düşük olduğu kentte, gündüz yüksek sıcaklığı görenlerin adresi ise sahil bandı oldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşların bir kısmı yürüdü, bir kısmı kıyıda sohbet etti. Etrafı karlı dağlarla çevrili olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise bazı vatandaşların denize girdiği görüldü. Vatandaşlar 17 derece sıcaklığı bulunan suda kulaç attı. Denize yüzenler ve sahil bandında sohbet edenler havadan da görüntülendi.

"Bize kış yok"

Denize girenlerde Hatice Ece Tekin, Antalya'da havanın soğuk olmasına rağmen sık sık yüzdüklerini kaydetti.

Her güneşli havada denize girdiklerini dile getiren Tekin, “Dışarısı da güzel ama su daha güzel. Bize kış yok yine yaz. Karlı manzara eşliğinde yüzmek gayet keyifli” dedi.

"Zaman buldukça giriyoruz"

Antalya'da yaz kış denize girilebildiğini ifade eden Şerafettin Uysal, “Bir çok kişi denize giriyor. Suyun sıcaklığı 16-17 derece civarında, bizde zaman buldukça geliyoruz. Antalya'da olduğumuz sürece geliyoruz. Dışarısı biraz soğuk ama deniz sıcak. Kışın yüzmek vücut için çok faydalı. Bugün güneş de güzel” diye konuştu.