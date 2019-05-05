İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da halk midibüsü ile turistleri taşıyan tur otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Antalya’da tur otobüsü ile halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Antalya'da tur otobüsü ile halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. İçerisinde yabancı turistlerin de yer aldığı yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları da ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.


Kaza, 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kemer'e gitmekte olan ilçeler arası toplu taşıma midibüsü ile tur otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.


Durumu hafif olan yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ayakta müdahalesi ile tedavi edilirken, diğer yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.