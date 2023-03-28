Antalya'da hamamda kaçak çalışanlara polis baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde hamamda zorla çalıştırıldığını belirten Endonezya uyruklu 26 kişi ile Kırgızistan uyruklu 1 kişi polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonlar devam etti. Çalışma çerçevesinde Alanya ilçesinde şüpheli H.V. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen spa/hamam işletmesinde ikamet ve çalışma izni bulunmayan Endonezya uyruklu 26 kişi ile Kırgızistan uyruklu 1 kişinin izinsiz çalıştığı tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar ifadelerinde pasaportlarının işletme sahibi tarafından alıkonularak çalışmaya zorlandıkları yönünde beyanda bulundu.

Yakalanan yabancı uyruklu 27 kişi geri gönderme merkezine teslim edilirken, işletme sahibi şüpheli H.V. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.