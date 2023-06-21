Antalya'da hapis cezası ile aranan şahıslar yakalandı

Antalya'da Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 21 ve 25 yıl hapis cezası ile aranan iki kişi yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde “dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, taksirle yaralama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık” başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 16 ayrı yakalama emri ile toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca yürütülen çalışmalarda gece vakti yağma, iş yerinde veya eklentilerinde yağma” suçlarından toplamda 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar tutuklandı.