Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir hastanenin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Serik Devlet Hastanesi çatı katında havalandırma ünitesinde meydana gelen yangına ilk müdahaleyi hastane çalışanları yaptı. Daha sonra büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Klima ünitesinin zarar gördüğü yangında kısa süreli panik yaşandı ve hastalar ile hastane personeli dışarı çıkartıldı. Yangının söndürülmesi sonrası hastane ve personel geri döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.