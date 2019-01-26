Antalya'da hastaneyi vuran hortum güvenlik kamerasında

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki gün etkili olan hortum hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir anda gelen hortum hastane içerisinde bir bölümü yıkarken acil servis önünde bekleyen bir kadın hortumdan korkuluklara tutunarak hayatta kaldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde etkili olan hortum hayatı adeta felç etti. Hortum nedeniyle Kemer Devlet Hastanesi otoparkında bulunan yaklaşık 20 araç zarar gördü. Acil servisin camları kırıldı. Kemer-Antalya yolu ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.

Öte yandan hastanenin acil servisinin önünde yaşananlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşların bir anda kaçışması ve ardından bir bölümün yıkılması dikkat çekiyor. Hastaneye gelen bir kadın ise merdivenlerde bulunan korkuluklara tutunarak 1 dakika sonra gelen hortumdan kurtuldu. Acil önünde eve gitmek için arabaların yanında bekleyen vatandaşlar ise bir anda ne olduğunu anlayamadan hortumun içinde kalıyor.

Kemer Devlet Hastanesinin çatısı, camları ve duvarlarında çok ciddi zararların oluştuğunu ifade eden Vali Karaloğlu ise, hastanede yatan 11 hastanın ambulanslarla diğer hastanelere nakledildiğini söyledi. Kemer Devlet Hastanesinin çatı katında bulunan ve fırtına nedeniyle zarar gören ısıtma sisteminin tamir edilmesi ve öncelikli aksaklıkların giderilmesine kadar bir süre hastanenin yataklı bölümlerinin hizmet vermeyeceğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, acil servisin açık olduğunu, acil tedavisi yapılan hastaların ihtiyaç duyulduğunda ambulanslarla başka hastanelere taşınarak yatak tedavisinin sağlanacağını açıklamıştı.