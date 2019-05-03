Antalya'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından hava destekli operasyon düzenlendi. Zeytinköy olarak bilinen bölgedeki eş zamanlı operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş, Güvenlik, Çocuk, Havacılık Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan 261 personel ve 86 ekiple düzenlenen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda 44 adreste arama yapılırken, 38 şahsa Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" ile "Kullanmak için Uyuşturucu/Uyarıcı madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 140 TL, 40 Euro para, 3 adet av tüfeği, çok sayıda tabanca fişeği ile av tüfeği kartuşu ele geçirildi.