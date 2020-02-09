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Antalya'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü, sahil ve sokaklar boşaldı

Antalya’da hafta sonunda hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşünce, kentin sahil ve sokakları bomboş kaldı.

Antalya'da hafta sonunda hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşünce, kentin sahil ve sokakları bomboş kaldı.


Yüksek kesimlerine kar yağan Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 5 dereceye kadar düştü. Nem oranının yüzde 16 olarak ölçüldüğü kentte, dün etkisi gösteren soğuk hava dalgası bugün de devam etti. Özellikle hafta sonları vatandaşların ve tatilcilerin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, havanın güneşli olmasına rağmen adeta bomboş kaldı. Varyantlardaki seyir terasına gelen yabancı turistler, dağlardaki kar ile birlikte sahilin fotoğraflarını çekti. Kentin en işlek caddelerinden Anafartalar Caddesi'nde de boşluklar göze çarptı. Varyantlardaki seyir terasına gelen yabancı turistler, dağlardaki kar ile birlikte sahilin fotoğraflarını çekti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, sıcaklık pazartesi gününden itibaren artışa geçecek.

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