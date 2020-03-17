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Antalya'da “Havadan Özel Trafik Denetimi”

Antalya’da “Havadan Özel Trafik Denetimi” kapsamında toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da “Havadan Özel Trafik Denetimi” kapsamında toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı.


Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak ve ihlallerin önlenmesine yönelik Serik-Manavgat ve Alanya Karayolunda “Havadan Özel Trafik Denetimi” yapıldı. Helikopter ve Drone ile yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri kullanmayan 6 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 6 sürücüye, kırmızı ışık kuralına uymamaktan 26 sürücüye olmak üzere toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı.

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