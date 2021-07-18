Antalya'da havadan ve karadan denetimde 225 sürücüye 160 bin TL ceza

Antalya'da jandarma ekiplerinin bayram öncesi havadan ve karadan yaptığı trafik denetiminde 225 sürücüye toplam 160 bin TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde bulunan Jandarma Trafik Timlerince ‘Hayata Yol Ver Projesi' kapsamında il genelinde bayram öncesi yoğunlaşan trafik havadan ve karadan denetlendi. Emniyet kemeri, radarla hız kontrolü, motosiklette kask kontrolü yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 225 sürücüye toplam 160 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazaları engellemek ve tatil için Antalya'ya gelenlerin huzur içinde tatillerini geçirebilmeleri için her türlü önlemin alındığı denetimlerde sürücülere trafik kurallarına, ışık ve işaretlerine uyulması, aşırı hız yapılmaması, emniyet kemeri ve kask kullanımı konularında eğitimler verilerek, eğitici afiş ve broşürler de dağıtıldı. İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarını önlemek amaçlı yapılan Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı dahilinde jandarma asayiş ve polis trafik ekiplerinin de desteğiyle toplam 100 personelle yapılan denetimler bayram boyunca devam edecek.