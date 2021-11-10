Antalya'da havadan ve karadan müdahale edilen yangında çilek seraları zarar gördü

Antalya'da çıkan sazlık yangınında çiftçiler korku dolu anlar yaşadı. Bazı naylon çilek seralarının zarar gördüğü yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgede itfaiye ile havadan bir helikopter müdahaleye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle seralara doğru giden alevleri söndürmek için ekipler yoğun çaba harcadı. Bölgeye takviye ekip olarak Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi. Yangın, yakın bölgedeki bazı çilek seralarına sıçrayıp zarar verirken, çiftçiler korku dolu anlar yaşadı.

"Dumandan zehirleniyorduk"

Her yıl aynı bölgede yangın çıktığını belirten çiftçilerden Mehmet Kemancı “Seralara geldi. Zarar gören yerler oldu. Dumandan zehirleniyorduk neredeyse. Felaket gibiydi” dedi.

"Gökyüzü görünmüyordu"

Yanan bölgelere kovaya doldurduğu suyla müdahalede bulunan gençlerden Furkan Bulut da, “Yanımızdaki sera yandı. Bizim serada bir şey yok. Bir anda evin üstünü duman kapladı. Balkona adımımı attığımda gökyüzünü göremiyordum. Ağaçların dibi yanıyor, seralara gitmesin diye suyla müdahalede bulunuyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alan yangında, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.