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Antalya'da “Hayatımızı 6 TL'ye sonlandırıyoruz” dedirten korona manzarası

Antalya’da ev malzemeleri satan bir işyerinde ‘Ne alırsan 6 TL’ afişini görenler, korona virüsü unutup mesafe kuralına uymayarak izdiham oluşturdu.

Antalya'da ev malzemeleri satan bir işyerinde ‘Ne alırsan 6 TL' afişini görenler, korona virüsü unutup mesafe kuralına uymayarak izdiham oluşturdu. O anlar cep telefonuyla çeken kadın vatandaş, “Hayatımızı 6 TL'ye sonlandırıyoruz” diyerek, tepkisini dile getirdi.


Yeni Tip Korona virüse karşı en büyük önlemin maske, mesafe ve hijyen olduğunun aylardır bildirmesine rağmen, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesinde çekildiği belirtilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Bir zücaciye dükkanında, ‘Ne alırsan 6 TL' afişini gören vatandaşlar, işyerine adeta akın etti. Korona virüsü unutan vatandaşlar, evlerine uygun fiyata eşya almanın derdine düştü. İşyerinin içerisinde ve önünde yoğunluk oluşturanlar, mesafe kuralını önemsemedi.


O anları cep telefonuyla çeken bir kadınsa, “Ne alırsan 6 TL. Hayatımızı 6 TL'ye sonlandırıyoruz. Korona virüs başını aldı gidiyor. Hayatımız sadece 6 TL” diyerek tepkisini dile getirdi.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, kullanıcılar da tepki gösterdi.

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