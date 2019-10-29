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Antalya'da hayvan ağılında uyuşturucu yakalandı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan ağılında 1870 gram Kubar Esrar ve 115 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan ağılında 1870 gram Kubar Esrar ve 115 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. ve M.K.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Dolbazlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan hayvan ağılında pusu kurarak, şüphelileri suçüstü yakaladı.


Ağılda ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 1870 gram Kubar Esrar ve 115 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden M.G'nin 2014 yılından bu yana 2 ayrı suçtan aranmasının, 25 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.


Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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