Antalya'da hayvanseverlerden jiletli tel tepkisi

Antalya'da etrafı jiletli tellerle çevrili olan bir site, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Jiletli tellerin kaldırılması için harekete geçen ve tellerin hayvanların siteye girmemesi için yapıldığını ileri süren Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yasal başvuruyu yaptıklarını söyledi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir site yönetimi, siteyi çevreleyen mevcut tel örgülerin üzerini jiletli telle kapatma kararı aldı. Kararın ardından uyarı levhalarıyla yerleştirilen teller, çevredeki hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Bir hayvansever, Antalya Candost Derneğini arayarak durumu bildirdi. Site ve çevresinde inceleme yapan dernek yetkilileri, bölgede birçok kedinin yaşadığını dikkate alarak, tellerin hayvanların site içerisine girişini engellemek için olduğunu ileri sürdü. Hayvanseverler, jiletli tellerin çevredeki hayvanlara zarar verebileceğine dikkat çekerek kaldırılmasına yönelik yasal başvuru yaptı.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, site ve binaların etrafındaki duvarın üzerine hayvanların girmemesi için jiletli tellerin çekildiğini belirtti. Bu tellerin eskiden daha çok hırsızlık olaylarının engellenmesi için kullanıldığını dile getiren Yanık, son dönemlerde ise yapılara hayvanların girmemesi için takılmaya başlandığını iddia etti.

Alanya'da örnek bir karar alındığını dile getiren Yanık, ilçe genelinde hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle jiletli tellerin kullanılmasının yasaklandığını bildirdi. Bu kararı kullanarak kendilerinin de Antalya genelinde jiletli telin kullanılmasını önlemeye çalışacaklarını vurgulayan Arife Yanık, “Başvurularımızı yapacağız. Birçok hayvan bu teller yüzünden yaralanıyor. Sokak hayvanı oldukları için takibi yapılamıyor. Var olan tellerin ise kaldırılmasını istiyoruz. Site yöneticileri hayvanların içeri girmesini istemiyor. İçeride hayvan beslenmesini engellemek istiyorlar. Yasal başvurularımızı yaptık. Olumlu yönde sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Yanık, o teller üzerinden çocuklarından geçerken yaralanabileceğini ifade ederek, dışarıdan bakanların ise o telleri hırsızlık amaçlı yapıldığını düşündüğünü, amaçlar arasında bunun da olabileceğini ancak hayvanlara zarar verdiğini kaydetti.